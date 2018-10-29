Криштиану Роналду: причиной моего ухода из "Реала" стал Перес

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду признался почему он покинул мадридский "Реал". Главной причиной перехода португалец назвал значительно ухудшившиеся отношения с президентом "Королевского клуба" Флорентино Пересом.

"В клубе ко мне уже не относились так, как это было на протяжении предыдущих пяти лет. Особенно это было видно со стороны президента, — приводит слова Роналду Спорт24.Ru со ссылкой на France Football. – Он смотрел на меня уже не как на незаменимого и это заставило меня задуматься об уходе. Не было ощущения, что меня хотят удержать в клубе".

"Дело было не в деньгах. Если бы это было на самом деле так, то я переехал бы в Китай и заработал в пять раз больше, чем в "Юве" или "Реале". Но мой переход в "Ювентус" не был мотивирован деньгами. В Мадриде я зарабатывал столько же, если не больше. Разница была лишь в том, что "Ювентус" по-настоящему хотел видеть меня в клубе, что они и показали на деле".

Напомним, что Роналду стал игроком "Ювентуса" в минувшее летнее трансферное окно. Сумма перехода составила порядка ста миллионов евро.