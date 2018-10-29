Рамзан Кадыров позвал в детство и покачался на качелях в центре Грозного

Неожиданное видео появилось в "Инстаграме" главы Чечни. На нем Рамзан Кадыров качается на качелях в центре Грозного. Видео сопровождается призывом вернуться в детство "хотя бы на несколько мгновений".

"Найдите того, кто, возможно, ждет вас с нетерпением, чтобы вернуться с вами в то счастливое время!" — пишет Рамзан Кадыров.