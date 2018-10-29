Сейв вратаря ЦСКА признан одним из лучших в Лиге чемпионов

Союз футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) составил список лучших сейвов вратарей по итогам третьего тура футбольной Лиги чемпионов. В число лучших спасений организацией был включен сейв голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна в матче против "Ромы".

В одном из игровых моментов нападающий римлян Патрик Шик буквально в упор расстреливал ворота 22-летнего россиянина, однако Помазун продемонстрировал свою реакцию и спас ворота от гола. Впрочем, в итоге его стараний оказалось недостаточно для победы – игра завершилась со счетом 0:3 в пользу итальянского клуба.

Примечательно, что Помазун вышел на поле стадиона "Олимпико" вместо основного голкипера армейцев Игоря Акинфеева, пропускавшего поединок из-за дисквалификации. В предыдущем матче Лиги чемпионов он получил красную карточку, которая автоматически лишает банит игрока на один матч.