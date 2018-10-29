Убийство на пляже: по делу Насти Муженя судят ее невиновную подругу

Алена Попова и Настя Муженя дружили с первого класса. Их общей страстью были музыка и живопись. В прошлом году подруги вместе поехали на фестиваль в Красной Поляне, а потом разбили палатку на диком пляже под Туапсе. Настя из той поездки не вернулась. Гости студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" пытаются разобраться, кто виновен в этом убийстве.

Как рассказали близкие и друзья девушек в программе Андрея Малахова, на курорте девушки познакомились с молодыми людьми и продолжили томный вечер в кальянной. В какой-то момент закадычные подруги поссорились и начали выяснять отношения. Причиной конфликта стал один из парней.

На следующее утро Алена вернулась домой в Пятигорск. Приехав, она рассказала, что Настя закатила ей истерику и выкинула ее вещи из палатки, а вот живой Настю больше не видели. Ее тело со следами удушения и переломом основания черепа нашли в палатке на берегу моря. Через несколько часов Алену взяли под стражу, но свою вину она не признает.

Наталья Попова, мама Алены, уже больше года не видела свою дочь, которая находится в СИЗО. 30 августа 2017-го ее забрали из дома и больше не выпускали. Наталья утверждает, что, вернувшись с фестиваля, Алена выглядела совершенно обычно, вела себя спокойно. Никаких доказательств того, что она убила подругу, до сих пор нет.

Дмитрий Козаченко, один из тех парней, что познакомились с Аленой и Настей накануне трагедии, рассказал, что они с другом проплывали мимо пляжа на лодке, и девушки, которые купались топлесс, помахали им рукой. Молодые люди предложили им выпить, девчонки согласились, заигрывали с ними, позировали для фото. Так компания провела около часа. Затем последовала встреча в кальянной. Спустя какое-то время Алена и Настя попрощались с мужчинами.

Правозащитница Екатерина Гордон также утверждает, что в этом деле много нестыковок, никаких доказательств вины Алены она не видит, но зато не верит ребятам, которые долго не проходили по делу даже как свидетели. Почему же в этом деле не проведена элементарная экспертиза, не установлено точное время смерти Насти, почему следствие не принимает во внимание многочисленные доказательства невиновности Алены Поповой, и кто на самом деле убил Настю — ответы в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".