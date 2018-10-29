50 Cent купил 200 билетов на концерт рэпера-конкурента, чтобы тот выступал перед пустым залом

Популярный американский рэпер 50 Cent (настоящее имя Кертис Джексон) подшутил над своим давним соперником и конкурентом, музыкантом Джа Рулом. Джексон выкупил 200 билетов на концерт Рула, заявив, что собирается оставить эти места пустыми, сообщает Esquire.

Корни противостояния рэперов уходят в 1990-е годы. С тех пор они регулярно пишут друг про друга колкие песни и не испускают возможность насолить конкуренту.

Так, 50 Cent решил заставить Джа Рула выступать перед пустым залом. В своем "Инстаграме" Кертис Джексон опубликовал видео, в котором заявил, что в скором времени его конкуренту придется выступать перед пустым залом.

Джексон отметил, что шутка обошлась ему в три тысячи долларов (примерно 197 тысяч рублей) – билеты на выступление Джа Рула стоили по 15 долларов.

Рул шутку не оценил. Он выложил в своем "Инстаграме" неприличный коллаж с изображением обидчика.

Журналисты отмечают, что противостояние 50 Cent и Джа Рула старше многих сегодняшних звезд рэпа.