КХЛ может пополниться клубом из Эмиратов

В Континентальной хоккейной лиге может появиться новый клуб из Объединенных Арабских Эмиратов. Коллектив из Абу-Даби планируется сделать участником КХЛ в 2020-м году. Об этом сообщил новый глава Хоккейной лиги ОАЭ Владимир Бурдун.

"Главной задачей руководителей EHL является повышение качества турнира и повышение уровня лиги до схожего с КХЛ, являющейся лучшим соревнованием Европы, — цитирует Бурдуна Russia Today. – Приоритетом лиги является расширение до межгосударственного азиатского уровня, в котором могут выступать команды из Туркменистана, Узбекистана, Грузии, а также привлечение высококлассных молодых хоккеистов из Европы и России. Важным направлением станет формирование конкурентоспособного клуба, который сможет соперничать с лучшими европейскими коллективами".

Кроме того, также стало известно о том, что в 2019-м году в Абу-Даби планируется открытие ледовой арены, которая будет построена под соответствующие требования КХЛ.