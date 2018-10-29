По адресу CNN отправили еще одну подозрительную посылку

На почте в Атланте нашли подозрительную посылку, которая должна была прийти в редакцию CNN, сообщил в своем Twitter директор телекомпании Джефф Цукер. Он отметил, что непосредственной опасности для CNNCenter нет – вся корреспонденция проходит тщательную проверку. Главный офис CNN расположен в Атланте, передает РИА Новости.

В телекомпании сообщили, что посылка похожа на те, которые ранее были отправлены американским политикам, тогда две посылки предназначались и CNN. Подозреваемый в отправлении посылок со взрывчатыми веществами уже арестован, ему грозит до 48 лет тюрьмы.