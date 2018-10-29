Ранняя зима: в Испании выпал снег, Италия тонет под ливнями

В Италии минимум четыре человека погибли во время наводнения. Проливные дожди обрушились практически на всей территории страны. Закрыты школы и детские сады. Сообщается об оползнях. На северо-востоке Италии эвакуированы несколько поселков. Наводнение также угрожает Венеции. Там уровень воды поднялся примерно на полтора метра.

В итальянской провинции Фрозиноне из-за непогоды погибли два человека. На их автомашину упало дерево. Чуть больше повезло водителю в Милане. При падении на его автомобиль дерева он отделался всего лишь переломом руки. Тяжелые травмы при падении деревьев получила женщина в городе Пескара. Также из-за погоды в дороге задерживаются скоростные поезда.

В Риме закрыты два кладбища. Наблюдаются сбои в движении римского метро. Из-за угрозы безопасности посетителям также закрыт археологический парк в Помпеях.

Тем временем в Испании выпал снег. Он парализовал работу почти всех служб страны. Перекрыты трассы, остановлено железнодорожное сообщение. На севере Испании и на Болеарских островах почти 53 тысячи человек остались без электричества, сообщает телеканал "Россия 24". Не работают несколько морских портов.

Спецслужбы королевства сейчас ищут пропавшего без вести рыбака. Метеорологи заявили, что последний раз такая ранняя зима в Испании наблюдалась 10 лет назад.