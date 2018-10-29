Британия знала о убийстве Хашогги, но не предотвратила его
Спецслужбы Великобритании знали о подготовке похищения журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщило издание Daily Express со ссылкой на анонимные источники в разведке страны, которые перехватили переговоры Саудовской Аравии.
Британский центр правительственной связи, отвечающий за радиоэлектронную разведку, знал о готовящемся похищении Джамаля Хашогги. Британцы, якобы, сумели перехватить отданный саудовской разведке приказ тайно вывезти оппозиционного журналиста из Турции. При этом исполнителям давалось право действовать на свое усмотрение, если Хашогги проявит упорство.
Источник заявил газете, что приказ исходил от королевской семьи: "Мы знали, что приказ исходил от членов королевской семьи, но не имеем точной информации, которая бы указывала на причастность наследного принца Мохаммеда бин Салмана".
1 октября британские спецслужбы зафиксировали, что группа захвата выехала из Саудовской Аравии в Стамбул. Сомнений уже не было, но Лондон бить тревогу не стал, ограничившись скромным предупреждением саудовских партнеров.
"По своим каналам мы предупредили [Саудовскую Аравию] о том, что это плохая идея. Последующие события подтвердили, что наше предупреждение было проигнорировано".
Равнодушие британских спецслужб вызывает массу вопросов. Близкие к разведывательному сообществу эксперты в Лондоне уже начали вбрасывать информацию о том, что Хашогги был исламистом, дружил с Усамой бен Ладеном и поддерживал афганских джихадистов в Йемене.
Однако причина жестких действий саудитов могла быть в другом. Близкий друг убитого журналиста утверждает, что Хашогги должен был получить документы, подтверждающие применение Саудовской Аравией химического оружие в Йемене.
"Я встретил его за неделю до смерти. Он был зол и очень взволнован. Когда я спросил его о том, что случилось, он не хотел отвечать, но потом он рассказал, что собирает доказательства применения химического оружия Саудовской Аравией".
Британское министерство иностранных дел заявляет, что убийство Хашогги никак не связано с гражданской войной в Йемене. Официальный Лондон поддерживает участие Саудовской Аравии в этом конфликте и на убийство журналиста реакция здесь была более чем сдержанной.
"Мы должны сделать все, чтобы такой ужасный инцидент никогда больше не повторился бы. Несомненно, мы будем ждать результатов расследования, прежде чем принимать какие-либо решения. С Саудовской Аравией нас связывают очень важные стратегические отношения, включая совместную работу в сфере обороны и безопасности, которая спасла множество жизней на улицах Великобритании. Также нас связывает торговое партнерство, которое способствует сохранению тысяче рабочих мест", — заявил Джереми Хант, министр иностранных дел Соединенного Королевства.
"Великобритания, как и Соединенные Штаты Америки, не хочет разрывать отношения с Саудовской Аравией и прекращать продавать туда оружие. За четыре года, прошедшие с того момента, как саудовские власти вторглись в Йемен, Великобритания продала саудитам вооружений на сумму в четыре миллиарда 700 миллионов фунтов — это шесть миллиардов долларов и такие деньги в Лондоне не хотят терять", — пояснил Джонатан Стил, журналист.
И уж тем более ни о каких санкциях в отношении партнеров речи здесь не идет.
Сенсационная статья в Daily Express о том, что британская разведка могла предотвратить убийство журналиста, большого резонанса здесь не вызвала, ее даже не стали, как это здесь обычно бывает, перепечатывать или цитировать остальные британские газеты.
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