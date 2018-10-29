Российские гимнасты завоевали серебро чемпионата мира, отобравшись на Олимпиаду-2020

Мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала серебро чемпионата мира в командном первенстве, который завершился в Дохе. Этот результат позволил российской команде пробиться на Олимпийские игры-2020 года.

Второе место сборная России завоевала в составе Никиты Нагорного, Давида Белявского, Артура Далалояна, Николая Куксенкова и Дмитрия Ланкина. От первой строчки, которую в итоге завоевала команда Китая, россиян отделили 0,049 балла. На третьем месте расположилась сборная Японии.

Таким образом, занявшие места на пьедестале команды получили коллективные лицензии для четырех человек от каждой сборной для участия в предстоящих летних Олимпийских играх. Они состоятся в Токио.