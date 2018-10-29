Новости Спорт

Все видео этой рубрики
29 октября 201819:46

"Динамо" вырвало выездную победу у "Салавата Юлаева"

dynamo.ru

Московское "Динамо" одержало выездную победу со счетом 3:2 над уфимским "Салават Юлаевым" в первом матче игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Столичные динамовцы вырвали победу в овертайме.

Соперники устроили "перестрелку" в середине матча, обменявшись в течении десяти минут двумя заброшенными шайбами и при ничейном счете завершили основное время поединка. А едва начался овертайм, как шведский нападающий "Динамо" Патрик Закриссон забил и принес непростую победу столичному коллективу.

Подопечные Владимира Крикунова после выездного успеха набрали 19 очков в 24 матчах. С этими показателями "бело-голубые" располагаются на девятой строчке Западной конференции. "Салават" же остался на четвертой строчке на Востоке, имея в своем активе 31 балл.

Сейчас

18:39

По адресу CNN отправили еще одну подозрительную посылку

18:11

Композитор Бородин погиб в смертельном ДТП

17:04

Цены на бензин: Медведев дал нефтяникам два дня на раздумья

16:49

Николай Караченцов похоронен на Троекуровском кладбище

16:28

В столице Туниса прогремел мощный взрыв

16:09

Патриарх Кирилл отпел Николая Караченцова

15:53

Меркель останется канцлером до 2021 года

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Шойгу: появление ракет средней и меньшей дальности в Европе не останется без последствий

Шойгу: появление ракет средней и меньшей дальности в Европе не останется без последствий

1 час назад
Цены на бензин: Медведев дал нефтяникам два дня на раздумья

Цены на бензин: Медведев дал нефтяникам два дня на раздумья

2 часа назад
Девять человек пострадали во время теракта в Тунисе

Девять человек пострадали во время теракта в Тунисе

2 часа назад
При ударе об воду индонезийский Boeing раскололся на части

При ударе об воду индонезийский Boeing раскололся на части

3 часа назад
Николай Караченцов похоронен на Троекуровском кладбище

Николай Караченцов похоронен на Троекуровском кладбище

2 часа назад
СК проводит проверку по факту гибели журналиста НТВ

СК проводит проверку по факту гибели журналиста НТВ

4 часа назад
6 банкротств Дональда Трампа

6 банкротств Дональда Трампа

6 часов назад
Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

9 часов назад
Жена смогла простить доктору Мясникову рождение дочери "на стороне"

Жена смогла простить доктору Мясникову рождение дочери "на стороне"

4 часа назад
Памфилова предложила переименовать ящик для голосования

Памфилова предложила переименовать ящик для голосования

3 часа назад
Меркель останется канцлером до 2021 года

Меркель останется канцлером до 2021 года

3 часа назад
Виновата шишка? Друг солиста группы "Нэнси" рассказал о его странной смерти

Виновата шишка? Друг солиста группы "Нэнси" рассказал о его странной смерти

3 часа назад
Как создать свое фермерское хозяйство? Истории успеха. Всероссийская перепись фермеров "Свое"

Как создать свое фермерское хозяйство? Истории успеха. Всероссийская перепись фермеров "Свое"

6 часов назад
Британия знала о убийстве Хашогги, но не предотвратила его

Британия знала о убийстве Хашогги, но не предотвратила его

19 минут назад
Ранняя зима: в Испании выпал снег, Италия тонет под ливнями

Ранняя зима: в Испании выпал снег, Италия тонет под ливнями

30 минут назад
По адресу CNN отправили еще одну подозрительную посылку

По адресу CNN отправили еще одну подозрительную посылку

1 час назад
Роботы будут собирать других роботов на фабрике в Китае

Роботы будут собирать других роботов на фабрике в Китае

1 час назад
Подтверждено: у Земли есть спутники из пыли

Подтверждено: у Земли есть спутники из пыли

1 час назад
Композитор Бородин погиб в смертельном ДТП

Композитор Бородин погиб в смертельном ДТП

1 час назад
Рамзан Кадыров позвал в детство и покачался на качелях в центре Грозного

Рамзан Кадыров позвал в детство и покачался на качелях в центре Грозного

2 часа назад
Коммунальные долги умершей матери повесили на ее сына

Коммунальные долги умершей матери повесили на ее сына

2 часа назад
Автобус с потерявшим сознание водителем снес столб в Казани

Автобус с потерявшим сознание водителем снес столб в Казани

3 часа назад
В Петербурге нашли героя, спасшего из ледяной Фонтанки шпица Булочку и ее хозяина

В Петербурге нашли героя, спасшего из ледяной Фонтанки шпица Булочку и ее хозяина

3 часа назад
Новый настенный датчик поднимет тревогу, если в комнате упал человек

Новый настенный датчик поднимет тревогу, если в комнате упал человек

3 часа назад
Парфюмерия будущего: что такое молекулярные духи

Парфюмерия будущего: что такое молекулярные духи

3 часа назад
Метро до двух московских аэропортов строить не будут

Метро до двух московских аэропортов строить не будут

3 часа назад
Дважды наехал, затем избил: пострадавший в больнице, неадекватного водителя ждет арест

Дважды наехал, затем избил: пострадавший в больнице, неадекватного водителя ждет арест

4 часа назад
Ядерные "Тополя" могут превратить в гражданские ракеты-носители

Ядерные "Тополя" могут превратить в гражданские ракеты-носители

4 часа назад
Команда нового "Ральфа" рассказала, как создавали "мир Интернета"

Команда нового "Ральфа" рассказала, как создавали "мир Интернета"

5 часов назад
Audi назвала российские цены и комплектации кросс-купе Q8

Audi назвала российские цены и комплектации кросс-купе Q8

5 часов назад
Песков назвал главную цель встречи Путина и Трампа

Песков назвал главную цель встречи Путина и Трампа

6 часов назад
Японская принцесса вышла замуж за простолюдина и потеряла свой статус

Японская принцесса вышла замуж за простолюдина и потеряла свой статус

6 часов назад
Без единого гвоздя: уникальный храм в Торжке

Без единого гвоздя: уникальный храм в Торжке

6 часов назад
"Он даже не попытался": соцсети обсуждают владение Трампа зонтом. Видео

"Он даже не попытался": соцсети обсуждают владение Трампа зонтом. Видео

6 часов назад
Началось российское производство Nissan X-Trail

Началось российское производство Nissan X-Trail

6 часов назад
Тюремный романс: влюбленная старшина присяжных склоняла коллег к оправданию преступника

Тюремный романс: влюбленная старшина присяжных склоняла коллег к оправданию преступника

7 часов назад
Марка Ravon вновь появилась в России, но цены по пути выросли вдвое

Марка Ravon вновь появилась в России, но цены по пути выросли вдвое

7 часов назад
Главный кардиолог Минздрава объявил профилактику инсультов в России недостаточной

Главный кардиолог Минздрава объявил профилактику инсультов в России недостаточной

8 часов назад
iPhone XR научат делать портретные фото животных

iPhone XR научат делать портретные фото животных

8 часов назад
В якутской тайге ФСБ задержала кавказца с рюкзаком золота

В якутской тайге ФСБ задержала кавказца с рюкзаком золота

8 часов назад
Сбербанк: утечка базы данных сотрудников никак не угрожает клиентам

Сбербанк: утечка базы данных сотрудников никак не угрожает клиентам

8 часов назад
Африканские студенты создали первые в мире кирпичи из человеческой мочи

Африканские студенты создали первые в мире кирпичи из человеческой мочи

9 часов назад
ГИБДД не разослала миллионы штрафов из-за ошибки

ГИБДД не разослала миллионы штрафов из-за ошибки

10 часов назад
Обзор смартфона Sony Xperia XZ3: OLED в чувствительных рамках

Обзор смартфона Sony Xperia XZ3: OLED в чувствительных рамках

10 часов назад
Вести.net: Samsung определился с датой анонса сгибаемого смартфона

Вести.net: Samsung определился с датой анонса сгибаемого смартфона

10 часов назад
"Ненастье": отголоски реальных историй

"Ненастье": отголоски реальных историй

27.10.2018 22:15
Юрий Башмет приглашает в "Зарядье" на "Фантастическую Кармен"

Юрий Башмет приглашает в "Зарядье" на "Фантастическую Кармен"

26.10.2018 22:10
Помогите выжить Анечке с пороком сердца

Помогите выжить Анечке с пороком сердца

25.10.2018 16:57
"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

24.10.2018 21:48