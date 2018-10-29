Последний путь Николая Караченцова: Малая Дмитровка стала улицей скорби

Он не выходил на сцену уже больше 13 лет. Но это ничего не значило для тех, кто пришел с ним проститься, с действительно всенародным артистом Николаем Караченцовым. Для них не было этих 13 лет. Он был и останется в ролях — театральных и кино, в песнях, в его – неповторимом, с хрипотцой — голосе, который звучал и сегодня со сцены "Ленкома".

Очередь к "Ленкому" тянулась от самого метро. Малая Дмитровка стала улицей большой скорби. Гвоздики, венки, заплаканные глаза: его, действительно, никогда не забудут.

"Он просил всех не плакать", — обратилась к собравшимся вдова Людмила Поргина, что так мужественно и так преданно боролась за него все эти годы. Мы все до конца верили, что он неизменно яркий и сильный, конечно, справится. Вернется в театр, вновь выйдет на сцену, на которой играл полвека, и мы снова услышим с подмостков его неподражаемый голос.

"Он, конечно, был любим, был почитаем и оказал огромное влияние на людей, которые рядом с ним трудились", — констатирует народный артист СССР, художественный руководитель московского государственного театра "Ленком" Марк Захаров.

Как много сегодня было людей. Пришла проститься Алла Пугачева, с которой артист познакомилась еще в 1976 году. Вместе они пели в первом телевизионном мюзикле "Волшебный фонарь". Сдержанный, но словно опустошенный от горя Дмитрий Певцов — теперь он играет трагически-прекрасного графа Резанова в звездном ленкомовском спектакле. Роль, что долгих 20 лет воплощал на сцене сам Николай Караченцов. "Без фигуры Николая Петровича Караченцова, мне кажется, не произошло бы чудо под названием "Юнона и Авось", потому что его энергия, его обаяние, сумасшедший темперамент, владение голосом и пластикой — это, конечно, дало вот такую вершину спектакля", — отмечает Дмитрий Певцов.

Пришла хрупкая и потерянная от утраты Клара Новикава. С огромным букетом красных роз, которые так обожал Николай Петрович. Вместе они так часто любили соревноваться в количестве рассказанных забавных историй. "Такого темперамента, такого участия в каждом слове, такой отдачи актерской (ведь он растворялся в каждом своем партнере) – я не знаю, признается актриса. — Он — гениальный партнер".

В звездной ленкомовской семье он был, пожалуй, одним из главных любимцев Мельпомены, друзей, коллег и миллионов зрителей. Аплодисменты и крики "браво" — так всегда провожают выдающихся артистов — не смолкали долгих 10 минут. Отпевали Николая Караченцова в его любимом храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке. Чин погребения совершил патриарх Кирилл.

"Для любви не названа цена", — спел когда то Николай Петрович. Пророческие получились те строки. О самом себе. И благодарности к нему нескольких поколений. Николая Караченцова похоронили на Троекуровском кладбище, рядом актерами Игорем Квашой и Мариной Голуб.