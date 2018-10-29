Репутация Boeing под ударом: новый лайнер унес 189 жизней
В Индонезии полным ходом идет расследование авиакатастрофы Boeing737, который утром 29 октября разбился над Яванским морем. Самолет исчез с радаров через 13 минут после взлета на высоте ниже километра, все 189 человек на борту погибли. Водолазы пока так и не нашли черные ящики, а у экспертов нет ясного понимания, что могло сломаться в лайнере новейшей модификации, который не налетал и трех месяцев.
С борта патрульного катера погибших доставляют в джакартскую больницу для опознания. Говорят, тела повреждены настолько, что без специальной экспертизы сделать это невозможно. Очевидцами крушения самолета стали моряки на борту баржи, которая находилась в море к северу от Джакарты. На их глазах лайнер рухнул в воду и затонул. На кадрах, снятых на мобильный телефон, — мелкие фрагменты фюзеляжа и личные вещи пассажиров, оставшиеся на поверхности. Большинство погибших — по-прежнему под водой. Глубина в этом районе — 30-35 метров.
"Пока нам не удалось обнаружить корпус самолета. Поисковая операция продолжается. В район поиска стянуты все необходимые силы и средства", заверил замначальника Поисково-спасательного агентства Индонезии Нугрохо Буди.
Всего на борту было 189 человек, включая восемь членов экипажа. Среди пассажиров — трое детей, из них двое — грудные младенцы.
Boeing737 MAX совершал внутренний рейс из Джакарты в город Пангалпинанг на небольшом острове Бангка недалеко от Сулавеси. Через 13 минут после вылета лайнер исчезает с радаров. В тот момент он находился над морем в 15 километрах от берега на высоте чуть более тысяч метров. Пройдет еще несколько минут, и он рухнет в воду примерно в 60 километрах от побережья.
Никаких версий, даже предварительных, власти Индонезии не выдвигают. Перед тем, как с самолетом была потеряна связь, пилот запросил разрешение вернуться в аэропорт Джакарты. Но причины он назвать не успел. Сам Boeing был абсолютно новый. Первый рейс на нем был совершен 15 августа 2018 года.
Профессионализм пилота вопросов не вызывает. Капитан — 31-летний Бхзавйе Сунеджа — гражданин Индии, за 7 лет работы у него более 6 тысяч часов налета.
Владелец лайнера — вторая по величине индонезийская авиакомпания-лоукостер Lion Air. Семь лет назад она заключила с Boeing рекордный контракт на покупку 250 самолетов почти на 22 миллиарда долларов. Тот, который разбился, это новейшая модификация серии 737, четвертое поколение — MAX. Продавать их начали только в 2018 году. Именно Lion Air стал первым в мире авиаперевозчиком, начавшим эксплуатацию этих самолетов. Утверждается, что упавший лайнер был исправен. По крайне мере, такое заключение сдала сама компания-производитель после того, как ранее им сообщили о технических проблемах.
"В предыдущий раз этот самолет совершал рейс из Денпасара в аэропорт Джакарты и после этого был допущен к дальнейшим полетам. Правда, были данные о технической неисправности, но мы с ней справились на основе стандартной процедуры, которую обеспечивает производитель самолетов", — заявил главный исполнительный директор авиакомпании Lion Air Эдвард Сираит.
Сразу после катастрофы корпорация Boeing обещала оказать максимальное содействие в расследовании этой трагедии. На кону — контракт стоимостью шесть с лишним миллиардов долларов. С сегодняшнего дня все сделки по закупке самолетов Boeing-737 MAX, а это 50 бортов, в Индонезии заморожены.
В поисках затонувшего самолета задействованы суда и вертолеты. Водолазы используют новейшие сонарное оборудование. Есть данные о том, что был обнаружен топливный бак, поврежденный взрывом. Но официальные лица это никак не комментируют. По их словам, сейчас — главное это поиск пропавших. Выводы о причинах катастрофы власти Индонезии сделают только после того, как будут найдены и проанализированы данные черных ящиков.
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