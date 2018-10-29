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"Прямая линия с Владимиром Путиным" 57 минут назад
Что будет со струнинской больницей: обращение на "Прямую линию" пока не помогает
Чиновники администрации Владимирской области срывают сроки выполнения поручений президента по результатам "Прямой линии" — к такому выводу пришли члены Общественной комиссии по здравоохранению города Струнино. Того самого, чьи жители пожаловались главе государства на закрытие местной больницы. Главврач, который боролся за ее сохранение, получил уведомление об увольнении. Денег на строительство поликлиники в бюджете не оказалось. Пациенты покупают лекарства за свой счет. И хотя все это события последних дней, новый губернатор ссылается на предшественницу.
Весть о закрытии основных отделений больницы в Струнино переполошила пациентов сразу из нескольких районов Владимирской области. Жители Струнина уже жаловались на уничтожение больницы под видом реорганизации президенту — в июне, в ходе "Прямой линии", Владимир Путин тогда дал поручение администрации Владимирской области провести в больнице капитальный ремонт и оснастить новейшим оборудованием. До 31 декабря.
"Указ президента для наших властей — не указ! И я думаю, что они не смогут до 31 декабря отчитаться перед президентом", — говорит член вневедомственной комиссии по здравоохранению в Струнине Галина Болотина.
Есть только полтора землекопа и вялотекущий ремонт в двух отделениях. Палаты терапевтического корпуса напоминают руины — стены в дырах, штукатурка осыпается пластами. Детское отделение официально до сих пор числится действующим, но находиться здесь пациентам просто опасно для жизни.
Ликвидированы роддом, детское отделение, туберкулезное отделение и хирургическое, последними пали пищеблок и прачечная. Теперь белье отсюда возят стирать аж за 230 километров, в город Ковров, и все это называется модным словом "оптимизация". Но в областном департаменте здравоохранения и в ус не дуют.
"На сегодняшний день все запланированные ремонтные работы на 2018 год идут в срок и будут закончены до конца года", — обещает и. о. директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина.
"Это единственное отделение дерматологическое, которое отремонтировано и будет сдаваться в срок, но департамент здравоохранения решил его закрыть и перевести сюда терапию, а в терапию перевести поликлинику взрослую, — рассказывает член вневедомственной комиссии по здравоохранению в Струнине Ирина Бандалак. — То есть какая-то бессмыслица! За то, что мы боролись, чтобы не закрыть".
Однако губернатор Владимир Сипягин делает вид, что все это его не касается. "Жалоба на "Прямую линию" президента Путина была задолго-задолго до того, как я стал губернатором", — замечает он.
Предыдущий губернатор Светлана Орлова, говорят в общественной комиссии, обещала, что для поликлиники построят новое здание, на что Минздрав готов выделить 100 миллионов рублей. "Ну вы знаете, о том, что обещала бывший губернатор Владимирской области Светлана Юрьевна Орлова, я вам предлагаю спросить у нее!" – говорит на это действующий губернатор.
Зато административные репрессии последовали незамедлительно. Олег Аристархов, руководивший больницей в Струнине более 16 лет, получил письмо об увольнении и предложение вакансии "делопроизводитель" со ставкой 1343 рубля.
Саму же больницу практически перестали снабжать. Все, от таблеток до шприцов, пациенты теперь покупают сами: чеки — на тумбочках. Но даже об этом губернатор Сипягин услышал только от съемочной группы "Вестей". Обещал взять на личный контроль. Уж и непонятно, к добру ли это.
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