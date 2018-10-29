Дзюдоисты Игольников и Тасоев завоевали золото турнира "Большого шлема"

Российские дзюдоисты Инал Тасоев и Михаил Игольников завоевали золотые медали на международном турнире "Большого шлема", который проходит в Абу-Даби. Всего в соревновании принимает участие порядка 400 спортсменов.

Тасоев одержал победу в весовой категории свыше ста килограммов. В финальном бою он оказался сильнее чеха Лукаша Крпалека, который в итоге стал серебряным призером турнира. Бронзовые медали достались представителю Киргизии Юрию Краковецкому и голландцу Хенку Гролу.

Игольников же первенствовал в весе до 90 килограмм. В решающей схватке он одолел венгерского соперника Кристиана Тота. Ему досталось серебро. Бронзу завоевали азербайджанец Маммадали Мехдиев и серб Александар Куколь.