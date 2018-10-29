В Индии обезьяна украла змею у заклинателя. Видео

Курьезный инцидент произошел в индийском городе Вриндавана возле местного храма Банке-Бихари. Не успел местный заклинатель змей достать опасную хищницу на всеобщее обозрение и приступить к гипнозу, как сидевшая на соседнем доме обезьяна спасла змею из рук мужчины, сообщает Daily Mail.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как агрессивная обезьяна вырывает змею из рук индийца и стремглав уносится прочь.

Мужчина, впрочем, не остался в долгу и с ловкостью ниндзя полез на крышу дома за хвостатой беглянкой. Впрочем, потягаться в скорости с приматом у заклинателя змей не вышло – когда он оказался наверху, обезьяны уже и след простыл.

Дальнейшая судьба обезьяны и змеи неизвестна. Сообщается, что приматам в Индии прощаются многие шалости, так как их считают одним из воплощений бога Ханумана.