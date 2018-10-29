Кокорин и Мамаев смогут выступать за сборную "Бутырки"

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев смогут играть в футбол в следственном изоляторе "Бутырка". Оба футболиста могут быть приглашены в сборную заключенных.

"Сейчас футболисты находятся чуть ли не в лучших камерах "Бутырки", по двое, с интеллигентными сокамерниками, ранее не судимыми, — заявил член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, слова которого приводит Russia Today. – У них есть холодильники, телевизор и возможность несколько раз в неделю ходить в маленький тюремный спортзал. Кроме того, им дают чеканить старый потертый мячик по очереди со своими соседями".

"Футболисты смогут попасть в российскую сборную заключенных. Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) регулярно устраивает футбольные матчи среди тюрем и СИЗО, а игра с такими игроками совершенно точно вызовет аншлаг".

Напомним, что оба футболиста были заключены под стражу после того, как они стали зачинщиками двух драк. За несколько часов они со своими соучастниками избили сначала чиновника Минпромторга Дениса Пака, а позже водителя известной телеведущей Ольги Ушаковой. Оба футболиста проходят по статьям "Хулиганство" и "Побои". Под заключением они пробудут до восьмого декабря.