Коалицию обвинили в применении белого фосфора в Сирии

По сирийской территории нанесен воздушный удар силами международной коалиции во главе с США, В течение нескольких часов город Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор обстреливался боеприпасами с белым фосфором. Жертвами авиаудара стали мирные жители, преимущественно женщины и дети.

На снятом очевидцами видео можно наблюдать разрывающиеся в небе снаряды с содержимым белого цвета, сообщает "Интерфакс". Ранее МИД Сирии уже призывал Совет Безопасности ООН провести расследование случаев применения белого фосфора силами международной коалиции в провинции Дейр-эз-Зор. Дамаск также требует положить конец присутствию американских и иностранных сил на сирийской земле, которые действуют в рамках операции "Непоколебимая решимость".

Пентагон отверг обвинения в использовании в этой сирийской провинции боеприпасов с белым фосфором. Заявление сделал полковник американских сухопутных войск Шон Райан из штаба военной операции, проводимой Вашингтоном и рядом поддерживающих его стран в Ираке и Сирии.

27 октября на саммите в Стамбуле лидеры Турции, Франции, России и Германии подтвердили твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии.