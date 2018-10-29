КХЛ. "Локомотив" потерпел домашнее поражение от "Сочи"

Программа понедельника в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершалась матчами в Ярославле и Минске, где местные "Локомотив" и "Динамо" оказались гостеприимными и потерпели домашние поражения от "Сочи" и "Амура" соответственно.

Ярославские железнодорожники в своем матче достаточно быстро вышли вперед, когда на шестой минуте забил Якуб Накладал, однако южане усилиями Сергея Шмелева и Егора Рыкова смогли перевернуть ход поединка и одержать волевую победу на выезде. Итог: 2:1 в пользу "Сочи".

Минчане же продолжили свою проигрышную серию, состоящую теперь из 11 поражений. Во встрече против хабаровского "Амура" они были разгромлены на своем льду. Уже в первой половине игры гости обеспечили себе комфортное преимущество в три шайбы, чем предопределили исход встречи. Во второй половине матча команды на двоих обменялись тремя шайбами и завершили поединок со счетом 6:3 в пользу "Амура".

Напомним, что ранее в еще одном матче дня московское "Динамо" на выезде обыграло "Салават Юлаев" (3:2).