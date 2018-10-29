Принуждение к сексу: Google отбивается от обвинений
Более высокий уровень защищенности от вредоносного программного обеспечения и кибератак. Это новые требования безопасности корпорации Google к смартфонам на платформе Android. Те, что поступят в продажу после 31 января 2019 года, должны соответствовать "самым современным стандартам конфиденциальности". Иначе не получат от американского IT- гиганта лицензию на использование его мобильной операционной системы. Ужесточение требований объясняют заботой о пользователях. А вот о своих собственных сотрудниках Google если и заботится, то уж очень спефицифически. Стало известно, что в Кремниевой долине, по материалу The Daily Telegraph, "давно создана токсичная культура братанов", где женщины в лучшем случае чувствуют себя на вторых ролях. В худшем — становятся жертвами харассмента.
Скандальное расследование и особенно пикантные подробности — от New York Times. Дескать, создатель той же операционки Android Энди Рубин неоднократно принуждал подчиненных к оральному сексу. В то время как акционеры Сергей Брин и Ларри Пейдж такое активно поощряли, да и сами были иногда, скажем так, не прочь поучаствовать.
Сексуальные отношение с подчиненными официально не поощряются, а на уровне топ-менеджмента -- культивируются. В New York Times уверены, что атмосферу вседозволенности создали сами основатели Google. И, должно быть, в какой-то момент это стало частью корпоративной культуры. 10 лет пытались скрывать харассмент в IT-компании на уровне топ-менеджеров.
"Крупная корпорация пишет свое Евангелие. Их тоже называют евангелистами. За ними должна быть история успеха. За ними должна быть история новой Америки, они должны стать иконой, потому что стоимость компании ни в коей мере не определяется ее оборотом. Цена репутации сейчас непомерно велика, и ради нее на алтарь положат что угодно", — уверен эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович
Отец-основатель Android Эндрю Рубин ценит своих сотрудников по способностям. Но отнюдь не по профессиональным. В 2014 году на него пожаловалась подчиненная. Он склонил ее к оральному сексу в номере отеля. Дальше — внутреннее расследование. Вердикт — компанию Рубину надо покинуть.
Но, согласно корпоративной этике, хоть и специфичной, Рубину на прощание решили выплатить поэтапно 90 миллионов долларов. Мол, человек внес весомый вклад в развитие бизнеса. Старался. И в офисе, и за его пределами.
"У него есть ощущение, что у него есть власть. Он реально может помочь. И он хочет, чтобы за это оказывали сексуальные услуги. Он того не понимает, что сегодня она пошла на эту сексуальную услугу под каким-то давлением или из желания. А потом, когда ей "помогли", она уже считает, что все было по-другому", — раскладывает ситуацию в Google по полочкам врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев.
Атмосфера в компании открытая — пуфики, смузи и немного похоти. Еще один случай: глава исследовательского отдела Google X Ричард ДеВаул проводил собеседование и прямо на нем пригласил соискательницу на фестиваль Burning Man.
Там он показал девушке свои таланты массажиста. И, конечно, попросил ту предварительно раздеться. Настаивал. Уговаривал. Но получил отказ. А девушка после незаурядных выходных оказалась без работы. Никого не удивит то, что в компании заявили: никакой связи между двумя событиями нет. Текучка.
"Текучка, конечно, большая. Этих сотрудников, когда они не имеют возможности перейти на следующий этап роста, увольняют. И их охотно берут менее топовые IT-структуры", — поясняет директор по проектной деятельности Института развития Интернета (ИРИ) Арсений Щельцин.
А вот еще один топ – ни много ни мало в прошлом — старший вице-президент компании Амит Сингхал приставал к сотруднице на корпоративе после того, как выпил лишнего. Коллега нажаловалось, начали проверять.
Никто подтвердить или опровергнуть такой случай пьяного излияния чувств не смог. Посовещались и уволили с солидными отступными. Потом этот случай стал черным пятном на карьере специалиста. Харассмент в моде — любой, без доказательств и долгих разбирательств.
"Есть огромное количество людей, которые познали силу хайпа. И просто на чужих скандалах будут скандалы раздувать. Самому американскому обществу еще предстоит в этом разобраться. Нужен новый взгляд и на мораль, и на расследование подобных историй, и на последующую судебную практику, что с этим дальше делать", — добавляет эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович.
Еще пару слов о репутации. Конечно, после громкой публикации создатель Android поспешил заявить о неточностях в статье. Мол, все обвинения преувеличены. Да и вовсе их сфабриковала жена, которая с ним сейчас разводится и всячески портит ему имидж. Да и сам Google громогласно заявляет: за последние два года уволены 48 сотрудников. Среди них 13 старших менеджеров. Теперь все строго. Секса в компании нет, его искореняют.
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