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29 октября 201822:33

"Рубин" отвоевал ничью у "Спартака" в дополнительное время

rubin-kazan.ru

12-й тур российской премьер-лиги завершился матчем в Казани, где "Рубин" на своем стадионе принимал московский "Спартак". Встреча завершилась с ничейным исходом – 1:1. Для "красно-белых" этот матч стал вторым кряду, в котором он не побеждает без своего экс-наставника Массимо Карреры.

Команды выдали упорный матч, голы в котором были забиты лишь в заключительные 15 минут. Сначала на 78-й минуте главный арбитр встречи поставил пенальти в ворота казанцев и Дмитрий Комбаров вывел свою команду вперед. Однако в добавленное время наставник "Рубина" Курбан Бердыев выпустил на поле защитника Егора Сорокина, который после навеса с углового первым же касанием забил ответный гол и принес своей команде ничью.

После 12-го тура обе команды имеют в своем активе по 19 очков и располагаются на соседних позициях в турнирной таблице – "Спартак" занимает шестую, а "Рубин" седьмую строчку.

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