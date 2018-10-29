Тбилиси сотрясли подземные толчки

По данным Центра сейсмического мониторинга Грузии, в понедельник, 29 октября, вечером в столице страны городе Тбилиси произошло землетрясение магнитудой 2,6.

Подземные толчки были зафиксированы в Исани-Самгорском районе грузинской столицы, гипоцентр землетрясения залегал на глубине 8 километров. Также сейсмическая активность ощущались в других районах Тбилиси. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.