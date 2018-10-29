"Якутии" перекрыли границу

С понедельника 5 ноября авиакомпания "Якутия" перестанет осуществлять международные рейсы. Это — запрет Росавиации. По данным ведомства, на регулярные международные рейсы до следующего года продано около 450 билетов, деньги за них вернут пассажирам.

Запрет будет действовать, пока авиаперевозчик не устранит все нарушения, выявленные в результате проверок, сообщает телеканал "Россия 24". Как отметили в Росавиации, проблемы привели к длительным и многочисленным задержкам вылетов на международных и внутренних направлениях.