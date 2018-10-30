На МКАД семь машин столкнулись в трех ДТП

В ночь на вторник. 30 октября, на 81-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошли три ДТП, в которых в общей сложности участвовали семь автомашин.

Представитель столичного управления ГИБДД уточнил, что в двух из этих ДТП участвовали по два автомобиля, еще в одном – три. Причиной столкновений машин стали сложные погодные условия, передает ТАСС.

В понедельник вечером в Москве и Московской области впервые в течение текущей осени наблюдалась метель. Накануне МЧС России предупреждало о возможной гололедице и ухудшении видимости на дорогах.