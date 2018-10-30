ЧП в Мурманске: гигантский плавучий док ушел под воду

На судоремонтном заводе в Мурманске, где ремонтируется тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", частично затонул гигантский плавучий док ПД-50. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Источник в экстренных службах уточнил, что сообщил, что ЧП произошло во время выхода авианесущего крейсера из дока. "Плавдок частично затонул, упали краны", — сообщил он.

По предварительным данным, некоторые из пострадавших упали в воды Кольского залива, их удалось спасти, передает ТАСС. Представитель судоремонтного завода рассказал, что при проведении доковых работ произошел перебой в подаче электроэнергии, в результате чего были нештатно заполнены водой цистерны плавучего дока, в результате чего тот резко ушел под воду, передает РИА Новости.

Контракт Министерством обороны РФ с Центром судоремонта "Звездочка" на ремонт авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" был подписан в апреле 2018 года. Работы планируется завершить в 2021 году.

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" вошел в состав Северного флота в начале 1991 года. Его полное водоизмещение — 59,1 тысячи тонн, наибольшая длина — 306 метров. Корабль способен развивать скорость до 29 узлов.

Авианесущий крейсер может нести до 50 самолетов и вертолетов, он вооружен противокорабельными и зенитными ракетными комплексами, артиллерийскими установками.

В настоящее время "Адмирал Кузнецов" — крупнейший корабль и единственный авианосец ВМФ России.