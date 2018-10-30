"Адмирал Кузнецов" швартуется на месте стоянки

После инцидента с плавучим доком ПД-50 в Мурманске тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" прибыл на штатное место стоянки на 35-й судоремонтный завод, расположенный в этом же городе.

Как сообщалось, крупнейший в стране плавучий док затонул при выходе из него "Адмирала Кузнецова". В результате ЧП пострадали четыре человека. Авианосец повреждений не получил, передает ТАСС.

Представитель Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев подчеркнул, что инцидент с затоплением плавучего дока не повлияет на график ремонта авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Как сообщалось, причиной инцидента стало отключение насосов при скачке напряжения в электросети. Несмотря на возникшую нештатную ситуацию, "Адмирал Кузнецов" был благополучно спущен на воду.