В Магадане началась акция "Колокол памяти"

Во вторник в России вспоминают миллионы людей, которые в советское время попали под каток политических репрессий. По случаю памятной даты в разных городах страны проходит акция "Колокол памяти".

Она уже стартовала в самых восточных регионах. В Магадане люди приходят к Мемориалу памяти жертв политических репрессий и в Свято-Троицкий кафедральный собор. Жители региона приносят цветы, зажигают свечи и произносят слова молитвы. В память о жертвах политических репрессий могут ударить в колокол, который специально установлен у центральной лестницы храма.

А накануне на Колыме открыли новый памятник, сообщает телеканал "Россия 24". В Усть-Омчуге — это за три сотни километров от Магадана — установили монумент, который, по мнению создателей, заставит людей задуматься и на секунду почувствовать то, что пережили заключённые. Недалеко от посёлка в 30-е годы прошлого века располагался один из самых страшных лагерей, где добывали радиоактивный уран.