Спасатели продолжают поиски фрагментов Боинга в Яванском море

В Индонезии возобновили поиски разбившегося накануне Боинга. Водолазы погрузились в Яванское море на глубину около 35-ти метров.

Ночью велись работы на поверхности воды, сообщает телеканал "Россия 24". Специалисты считают, что сильные течения могли изменить положение лайнера. И это усложнит поиски. Операция рассчитана на семь суток. Предположительно, после удара о воду самолет развалился на куски.

Пассажирский лайнер потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. На борту было 189 человек. По заявлению спасателей, выжить никому не удалось. Известно, что на борт чудом не попал один из пассажиров. Сотрудник министерства финансов Индонезии опоздал на рейс из-за пробок.