У Сизара Сэйока, которого обвиняют в рассылке бомб в США, нашли список потенциальных жертв

В списке оказалось более ста человек: политики, журналисты, представители шоу-бизнеса. Предположительно, Сэйок собирался отправить всем им самодельные взрывные устройства. Сейчас ФБР пытается связаться со всеми, кто попал в черный список обвиняемого. Конкретных имён общественности не называют.

Накануне Сизар Сэйок, который отправил, как минимум, 13 самодельных бомб, в том числе, Бараку Обаме и Хиллари Клинтон, предстал перед судом. Ему зачитали обвинения. Прокуратура потребовала, чтобы ему не дали выйти под залог до начала процесса, сообщает телеканал "Россия 24".