Тема:
Договор о РСМД 1 час назад
30 октября 201805:52
Трамп приказал подготовить ответ России по договору РСМД
Американский президент готовит ответ на нарушения, которые якобы допускает Россия по договору РСМД. Задание подготовить соответствующий документ Дональд Трамп дал госсекретарю министерствам США.
Ранее американский лидер заявил, что о соблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности со стороны Штатов речи идти мне может, поскольку Москва его не соблюдает.
Трамп также считает, что в соглашение должен быть включен и Китай. В Кремле же в ответ потребовали от США более детального разъяснения, сообщает телеканал "Россия 24". А глава российского МИДа подчеркнул – любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.
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