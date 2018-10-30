Немецкая оппозиция ликует: выборы прошли по их сценарию

"Охота на канцлера — завершилась успешно!" — под таким лозунгом политические соперники Ангелы Меркель празднуют свой успех на парламентских выборах. В руководстве партии "Альтернативы для Германии" уже заявили: решение Ангелы Меркель оставить пост лидера Христианско-Демократического союза — это "их заслуга"!

На выборах в Гессене "Альтернатива" набрала более 13 процентов голосов, сообщает телеканал "Россия 24". И теперь партия представлена во всех региональных парламентах страны. А вот христианские демократы — получили 27% , это существенно меньше, чем на прошлых выборах. Политологи — называют такие результаты "катастрофическими".

В итоге Меркель пообещала не выставлять свою кандидатуру на выборах главы партии, которые состоятся 8 декабря. И сообщила, что не будет претендовать на должность канцлера на следующих выборах в Бундестаг. Но до этого времени будет по-прежнему выполнять обязанности главы кабинета министров ФРГ.