У Виктора Бута снова ухудшилось самочувствие

У россиянина Виктора Бута, который отбывает тюремный срок в США, начались проблемы со здоровьем. Мужчина жалуется на ослабленный иммунитет из-за неправильного питания и нехватки витаминов.

Вместе с другими заключенными Бут добивается разрешения самостоятельно выращивать овощи и фрукты, чтобы разнообразить свой рацион. Больше всего – говорит Бут – ему не хватает свежего укропа, чеснока и кориандра. Но администрация тюрьмы отвечает отказом, сообщает телеканал "Россия 24".

Американские власти задержали Виктора Бута 10 лет назад в Таиланде. Его обвинили в незаконных поставках оружия группировке, которую в США считают террористической. Мужчину приговорили к двадцати пяти годам тюрьмы. Сам Бут виновным себя не признаёт.