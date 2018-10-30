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Ситуация на Украине 58 минут назад

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30 октября 201805:56

В МИД Украины засомневались в целессобразности разрыва договора с Россией по Азовскому морю

Отказ от договора по Азовскому морю ничего не даст Киеву, и скорее наоборот: принесёт новые проблемы. В этом уверена замглавы МИДа Украины.

Как отметила Елена Зеркаль в эфире местного телеканала, разрыв соглашения о совместном использования акватории может лишь спровоцировать новый территориальный конфликт.

Спор о содержании документа власти Незалежной затеяли ещё два года назад, заявив, что Россия, якобы, "нарушает" её суверенные права, сообщает телеканал "Россия 24".

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