Новый президент Бразилии решительно начал борьбу с коррупцией

Судья, который приговорил к тюремному заключению бывшего президента Бразилии Лулу да Силву, вскоре может возглавить Министерство юстиции страны. Или стать членом Федерального верховного суда.

Об этом заявил новоизбранный глава Бразилии Жаир Болсонару. В воскресенье он одержал победу во втором туре президентских выборов. Его поддержали 55% голосующих.

Бывший лидер Бразилии Лула да Силва получил 12 лет тюрьмы за участие в коррупционных схемах. А Болсонару обещал положить конец коррупции в стране. Официально в должность политик вступит первого января, сообщает телеканал "Россия 24".