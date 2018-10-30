Белый Дом усиливает защиту границы с Мексикой

США хотят отправить на границу с Мексикой более пяти тысяч военных. Как сообщает газета "Уолл Стрит Джорнал", мера вынужденная – чтобы помочь пограничникам. Накануне в сторону Штатов выдвинулся караван мигрантов из Сальвадора. Помимо этого, по территории Мексики сейчас идет караван из Гондураса.

В Белом доме уже неоднократно заявляли, что Вашингтон будет держать границы на замке и даст жёсткий отпор всем, кто попробует незаконно проникнуть в США. Сообщается, что в некоторых районах введение войск уже началось. В Пентагоне информацию о количестве военных пока не комментируют, сообщает телеканал "Россия 24".