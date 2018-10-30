Число пострадавших от взрыва в Тунисе растет

От взрыва в Тунисе пострадали как минимум 20 человек. Все они – 15 сотрудников сил безопасности и пять мирных жителей — получили ранения после атаки террористки-смертницы.

Об этом заявили в министерстве внутренних дел страны. Россиян среди пострадавших нет. Женщина подорвала себя накануне, в центре тунисской столицы. Сообщается, что в ходе обыска в ее доме нашли планы атаки.

Выяснилось, что смертница была связана с группировкой ИГИЛ (запрещена в России). Родственников нападавшей доставили на допрос в антитеррористическое подразделение, сообщает телеканал "Россия 24".