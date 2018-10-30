В Думу внесены законопроекты об ужесточении наказания за оставление места ДТП

Правительство внесло в Государственную думу законопроекты о повышении уголовной ответственности, скрывшихся с места совершения ДТП. Документы были рассмотрены и одобрены на заседании кабмина.

Сейчас если водитель уезжает с места аварии, ему грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. Законопроект предлагает установить повышенную уголовную ответственность для водителя, скрывшегося с места совершения ДТП, при условии наступления тяжких последствий, передает ТАСС.

В январе 2018 года глава правительства Дмитрий Медведев утвердил Стратегию безопасности дорожного движения, одной из целей которой является снижение смертности на дорогах. Он напомнил, что ситуация на дорогах является сложной, а поведение водителей на дорогах "остается очень разным".