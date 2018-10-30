"Крымский мост. Сделано с любовью": лирическая комедия на фоне большой стройки

Премьера лирической комедии "Крымский мост. Сделано с любовью" состоялась в концертном зале "Зарядье". Режиссер картины — Тигран Кеосаян, действие разворачивается на фоне строительства моста через Керченский пролив. В широкий прокат лента выйдет с 1 ноября.

По словам режиссера Тиграна Кеосаяна, фильм рождался в любви — атмосфера на площадке была дружеской. В это легко поверить, наблюдая на премьере, как общаются артисты и режиссёр.

Лето, тёплое море, солнце. Романтическое настроение просто витает в воздухе. Самое время влюбиться. Герои фильма "Крымский мост" не упускают такой возможности.

"У Тиграна был такой уклон — дат отсылку к советским фильмам в плане доброты, чистоты и искренности. И я надеюсь, что мы в ту сторону немножечко шагнули", — говорит актер Алексей Демидов.

Дима в себе уверен и знает, как очаровать девушку. Но с Варей всё происходит не как обычно, и дело здесь не только в её строптивом характере. Диме, обычному строителю, приходится напрячься: на сердце красотки претендует ещё карьерист из Москвы.

"Это такая история о вечных человеческих чувствах и ценностях на фоне быта. Только быта в приятном значении этого слова", — делится актриса Катерина Шпица.

Во власти любви оказываются и другие герои фильма. Каждый говорит о своих чувствах по-особенному. Один проникновенно поёт серенаду на иностранном языке, который так тяжело даётся. Другая прокладывает путь к сердцу желанного мужчины традиционным способом — готовит деликатес.

"Есть еще очень хорошая вещь — мужчины очень хорошо готовят. Только не все женщины умеют им об этом сразу рассказать. И если вовремя это рассказать и поставить его готовить буйабес (Прим. — Рыбный суп французской кухни), то он будет готовить это не хуже", — улыбается актриса Ирина Розанова

Если бы не грандиозная стройка моста через Керченский пролив, все эти герои, вероятно, никогда бы не встретились. И не пустились бы в любовные приключения.

"Настолько, насколько я бы хотел, чтобы зритель это воспринял это легко и весело, где-то эмоционально, где-то со слезой светлой, вот это тяжело было снимать. Потому что — мост, реальный мост, реальная стройка, все реально, режимно и жарко", — рассказал режиссер Тигран Кеосаян.

"Крымский мост. Сделано с любовью" стартует в прокате уже на этой неделе.