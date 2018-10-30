НХЛ. Передача Голдобина помогла "Кэнакс" обыграть "Уайлд"

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Ванкувер Кэнакс" на своем льду одержал победу над "Миннесотой Уайлд". Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Российский нападающий "Ванкувера" Николай Голдобин отметился результативной передачей, прервав 10-матчевую серию без набранных очков. Теперь на счету россиянина 4 (1+3) очка в сезоне.

В другом матче игрового дня "Торонто Мэйпл Лифс" на своей площадке уступил "Калгари Флэймз" со счетом 1:3. Российские защитники хозяев Никита Зайцев и Игорь Ожиганов результативными действиями не отметились.