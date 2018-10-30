На отремонтированный "Адмирал Кузнецов" с высоты 15 метров упал кран

На палубу авианосца "Адмирал Кузнецов" с высоты 15 метров упал кран. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

По его словам, кран повредил часть корпуса крейсера. Однако "это произошло на тех участках, которые не связаны с эксплуатацией какого-то жизненно важного оборудования", рассказал он ТАСС. В настоящее время оценивается объем ущерба.

"Адмирал Кузнецов" проходил в плавучем доке ремонт. Авария произошла во время выхода авианосца. Док оказался полностью затоплен.

По данным "Интерфакса", около 60 человек успели спастись и покинуть плавдок. В результате ЧП пострадали 4 человека: два получили помощь амбулаторно, еще два находятся в реанимации. По словам губернатора Мурманской области Марины Ковтун, еще один человек пропал без вести.