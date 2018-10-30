ФСБ раскрыла в Татарстане спящую ячейку ИГ. Схвачены 18 человек

В Татарстане разоблачена ячейка террористов, координировавшаяся с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В результате спецоперации ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардией задержаны 18 человек.

Как сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ РФ, деятельность данной законспирированной ячейки координировалась из-за рубежа главарями международной террористической организации "Исламское государство"​​​. В момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах захвачен с поличным один из участников группы. Одновременно проведены задержания еще шесть ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние.

В ФСБ уточнили, что разоблаченной радикальной группировкой руководил житель Набережных Челнов, уже судимый за пропаганду идей ИГ. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Подробности спецоперации пока не разглашаются.