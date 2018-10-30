Скрывающийся от стреляющих полицейских угонщик врезался в столб и перевернулся. Видео

У жителя города Михайловка Волгоградской области 28 октября был похищен автомобиль ВАЗ-2107: потерпевший незамедлительно обратился с заявлением об угоне в полицию, и вскоре сотрудники ДПС заметили украденную машину.

Сидевший за рулем "классики" попытался скрыться от полицейских, пустившихся в погоню за нарушителем. В ходе преследования сотрудник ДПС сделал предупредительный выстрел, и вскоре угонщик потерял управление, врезался в столб, опрокинулся и был задержан.

Нарушителем оказался 22-летний местный житель, ранее судимый за кражу. В результате инцидента никто не пострадал, а в отношении угонщика возбуждено уголовное дело.