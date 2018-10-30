Упавший кран у финишной ленточки: "Звездочка" утверждает, что график ремонта "Адмирала Кузнецова" не нарушен

Падение крана на палубу авианосца "Адмирал Кузнецов" и нештатное затопление плавучего дока не повлияло на график ремонта крейсера.

"Весь объем доковых работ, который должен был выполнить 82 судоремонтный завод, он был выполнен. Происшествие произошло, что называется, у финишной ленточки, во время доковой операции", — рассказал "Интерфаксу" руководитель пресс-службы "Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.

В "Объединенной судостроительной корпорации" также сообщили, что авианосец не получил повреждений, способных повлиять на сроки выполнения работ. Глава компании Алексей Рахманов пояснил ТАСС, что корпус был поврежден на участках, не связанных с эксплуатацией какого-то жизненно важного оборудования.

Инцидент произошел сегодня на АО "82 судоремонтный завод" в Мурманске во время выхода крейсера "Адмирал Кузнецов" из дока, в котором корабль стоял на ремонте. Гигантский плавучий док ПД-50 резко затонул, в результате на палубу авианосца с высоты 15 метров упал кран. Находившиеся в доке люди — около 60 человек — успели спастись. Пострадали 4 человека: двое находятся в реанимации, еще двое получают помощь амбулаторно. Один человек пропал без вести. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК РФ.

По предварительным данным, причиной инцидента стали перебои в электроснабжении.