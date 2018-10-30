Новосибирский фельдшер сломал мешавший проезду скорой шлагбаум

В Новосибирске фельдшер сломал шлагбаум, чтобы карета скорой помощи могла попасть во двор дома пациента. Произошедший днем 28 октября инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Спешивший на вызов врач, как видно на кадрах, не стал искать вахтера или звонить диспетчеру, а сразу взялся за установленный на въезде во двор дома 5 по улице Державина шлагбаум. Мужчина без особого труда устранил препятствие, после чего скорая продолжила движение.

Жильцы дома остались недовольны таким поведением фельдшера, оценив нанесенный ущерб в 2,5 тысячи рублей — у шлагбаума сломаны датчик и стрелка. Более того, они обратили внимание на то, что в 30 метрах находится специальный шлагбаум для спецслужб, на котором указан номер диспетчера. Однако на картах он не обозначен, а водитель служебной машины его не заметил.

Главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова вступилась за подчиненного и после переписки с жильцами конфликт был улажен. Однако она призналась, что такого рода случаи будут происходить все чаще.

"Количество шлагбаумов, заборов в городе растет. Бывает, что скорая приедет на вызов, шлагбаум откроют. Затем получат помощь, а когда скорая уезжает, шлагбаум уже закрыт. И дозвониться уже до вызывающих невозможно", — привела она пример в беседе с "Комсомольской правдой".