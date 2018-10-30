Бельгия и Германия остались без ж/д-сообщения из-за кражи кабеля

Железнодорожное движение между Бельгией и Германией приостановлено в результате попытки кражи медного кабеля. Поезда не ходят на линии Льеж — Ахен. Полиция рассматривает инцидент как неудавшуюся попытку кражи, а не намеренную диверсию.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на оператора бельгийских железных дорог Infrаbel, попытка кражи кабеля произошла ночью. Похитители разрезали кабель в нескольких местах, нарушив электроснабжение магистрали, однако не смогли его вывезти.

Временно на пострадавшем участке запущена дублирующая линия автобусов.