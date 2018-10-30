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30 октября 201812:30

Премьера песни "Недосказанная" в исполнении Григория Лепса к сериалу "Годунов"

Григорий Лепс записал песню к сериалу "Годунов". Первые серии грандиозной телесаги "Россия 1" покажет 5 ноября. Автор слов и музыки песни — Игорь Матвиенко.

"Недосказанная" – лирический яростный монолог, за которым стоит образ воина и героя. В нем угадывается не только Годунов, который в отчаянной попытке обуздать монархию совершил невозможное, но и многие его современники, знатные и безродные, знаменитые и неизвестные, без подвига которых просто не было бы сегодня Российского государства. Это песня мужчины, которому пришлось пройти сквозь пламя сражений, защитить свою родину и спасти свою любовь. История измен и вражды оставляет шрамы на душе, но в пройденном пути никто не стал бы ничего менять.

"Я очень ценю возможность исполнять песни, которые написаны так тонко и глубоко, как эта песня Игоря Матвиенко, потому что люблю хорошую музыку, а песня "Недосказанная" – это хорошая музыка. Верю, она органически войдет в фильм "Годунов", в который вложен огромный труд великолепных артистов. Это цвет нашего кинематографа и театрального искусства, я преклоняюсь перед их работой – они сделали грандиозный фильм, посвященный судьбе нашей страны. Очень трудной, трагической странице ее истории, когда государство российское оказалось на волосок от гибели. Я видел фильм еще не совсем готовым к показу, но впечатление – очень сильное", — поделился Григорий Лепс.

"Для меня это всегда важно и интересно – спеть для фильма о России, о стране, где я родился, вырос и живу, и которую люблю и за которую болею душой. Спеть, рассказать, как удалось им отвести от беды, как пережили наши предки "радости побед и время смут" – об этом и фильм, и песня. Да я думаю, что "Недосказанную" и "Годунова" увидят и услышат люди всех возрастов, потому что надо понимать, чувствовать и знать, чем жила страна 500 лет назад. Нельзя терять нить с прошлым! Нет у человека будущего, если он не знает своего прошлого – вот и весь сказ", — сказал Лепс.

Телеканал "Россия" представляет новую грандиозную сагу, посвященную самой тревожной и героической эпохе Российского царства. Борьба за трон, неразделенная любовь, предательство, измена, интриги – страсти и испытания эпохи увлекут зрителя в большую игру, ставка в которой больше, чем жизнь. Решается будущее Российского государства. Зрителей ждет масштабный исторический проект с беспрецедентным кастингом: Сергей Маковецкий, Сергей Безруков, Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Виктор Сухоруков, Андрей Мерзликин, Ирина Пегова, Анна Ковальчук, Мария Андреева, Александр Устюгов, Владимир Стеклов и другие известные актеры в многосерийной драме, снятой по всем законам большого кино.

Текст песни:

Если б можно было начать с нуля

Снова по дороге вдаль пойти

Ничего не стал бы я менять

В этом моем пройденном пути

Ой ты, Русь моя

Песня долгая

Недосказанная

А на небе гром гроза

И не видно уж ни зги

Видно вот моя судьба

Господи, помилуй и прости

Ой ты, Русь моя

Неба синева

Песня долгая

То грустная, то светлая

Ой ты, Русь моя

Неба синева

Недосказанная

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