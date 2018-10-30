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Археология и история 1 час назад

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30 октября 201813:07 Юлия Воробьёва

Шотландские ученые: рисунки пиктов могут оказаться древней письменностью

Одно из главных свидетельств присутствия пиктов на территории Шотландии – это символы, вырезанные на камнях, костяных и металлических предметах.
Фото Gordon Noble et al., Antiquity 10.15184 (2018)/Roderick Richmond for Orkney, Arts, Museums & Heritage.

Древнейший из известных народов, населявших Шотландию, носит название пикты, что дословно переводится как "раскрашенные".

Об этом народе, увековеченном в известной балладе Роберта Льюиса Стивенсона "Вересковый мёд", исследователям известно довольно мало. По одной из версий, пикты вели происхождение от кельтов (их ветвь выделилась в начале I тысячелетия до нашей эры). Согласно другой гипотезе, они были наследниками первых волн пра-индоевропейских мигрантов, проникших на территорию Британии ещё в эпоху ранней бронзы.

Одно из главных свидетельств присутствия пиктов на территории Шотландии – это символы, вырезанные на сотнях каменных "памятников", а также на костяных и металлических предметах. Известно около 30 подобных рисунков, сделанных в период между III и X веками нашей эры. Они стали своего рода визитной карточной пиктов.

Веками эксперты пытались расшифровать странные символы, но, кажется, лишь сейчас приблизились к разгадке. В ходе новой работы учёные из Абердинского университета и нескольких научных центров Шотландии выяснили, что рисунки, вырезанные пиктами на камнях, могут оказаться системой письменности, причём гораздо более древней, чем можно было предположить.

Специалисты поясняют, что датировку артефактов такого рода невозможно провести при помощи классического метода – радиоуглеродного анализа, который полагается на скорость распада органических материалов. Вместо этого археологам пришлось делать весьма приблизительные оценки на основе косвенных доказательств.

Считалось, что основная часть самых ранних рисунков была нанесена на камни в V веке нашей эры. Однако теперь историки отодвинули эту дату как минимум на 200 лет вглубь веков. Дело в том, что в ходе раскопок археологи наконец-то обнаружили то, что можно подвергнуть радиоуглеродному анализу.

Новая экспедиция продолжила изучать древний форт на восточном побережье Шотландии. Ещё в начале XIX века на его стенах была найдена пиктская резьба. Теперь же раскопки на этом участке принесли археологам долгожданные органические материалы – несколько древесных щепок и кусок древесного угля, который был найден в древнем очаге. Находки датируются III-IV веками нашей эры.

В другом "пиктском участке" на Оркнейских островах была обнаружена бычья кость и костяная булавка. Эти предметы не более чем на сотню лет старше предыдущих находок.

Авторы работы уверены, что рисунки на камнях, найденных в непосредственной близости от мест обнаружения новых артефактов, относятся к тому же времени. Чтобы доказать это, исследователи уточнили данные при помощи нескольких методов – байесовского моделирования, а также анализа стиля рисунков.

Параллельно эксперты утвердились во мнении, что пиктские символы представляют собой раннюю систему письменности.

Собственно, такие гипотезы высказывались ранее. Предполагалось, что пиктская система была разработана примерно в то же время, что и несколько других, к примеру, огамическое письмо в Ирландии и руническая система в Скандинавии. Это стало своего рода ответом пиктов на новшества народов, с которыми они контактировали.

Однако в свете новых данных получается, что древние жители Шотландии могли даже опередить своих "конкурентов".

Археолог Гордон Нобл (Gordon Noble), возглавивший раскопки, отметил, что некоторые "законы жанра" пикты могли перенять у римлян, от набегов которых постоянно отбивались.

Вместо того чтобы использовать ту же латынь, гордый шотландский народ в III-IV веке мог разработать свой стиль письма, рассказывает учёный. Но пикты, по всей видимости, позаимствовали у римлян систему обозначений: камни с вырезанными рисунками размещались в основном в знаковых местах, а некоторые символы, как предполагается, могли обозначать имена правителей.

"Общее предположение состояло в том, что пикты "опаздывали" с точки зрения монументального общения, но эта новая хронология показывает, что они были на самом деле новаторами даже больше своих современников – в том смысле, что они не адаптировали алфавитный сценарий, но разработали собственную систему символов", — считает соавтор работы Мартин Голдерг (Martin Golderg) из Национального музея Шотландии.

Говоря о важности новых данных, авторы исследования подчёркивают, что с появлением более точных датировок и новых артефактов историки смогут лучше понять традиции и культуры древних народов и контекст их развития.

Впрочем, пока что остаётся неясным значение пиктских символов. Дело в том, что их происхождение сложно разгадать, опираясь на другие древние формы алфавитных сценариев.

"Маловероятно, что пиктская письменность будет расшифрована, если не будет найден текст, написанный как на их языке, так и на известном. Я думаю, что-то подобное можно найти. [В этом] нужно полагаться на дальнейшие раскопки", — заключил в интервью Live Science Гордон Нобл.

Более подробно об этом исследовании рассказывается в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

Добавим, что Британские острова – настоящий рай для археологов, ведь они хранят множество ценных артефактов. К примеру, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о раскопках древнейшего культового места Великобритании, необычном ритуальном захоронении, целом наборе артефактов железного века и, пожалуй, самой сенсационной находке – обнаружении останков короля Ричарда Третьего.

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