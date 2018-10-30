Травмы головы и сломанный нос: московская школьница уверяет, что ее избила одноклассница

В Москве 16-летнюю школьницу госпитализировали с тяжелыми травмами. Девочка рассказала, что ее избила одноклассница. Причем произошло все в школе.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, у десятиклассницы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и сломанный нос. Полиция разбирается в ситуации, назначена проверка.

В сентябре в школе №1448 ученики 5-го класса "Г" избили своего одноклассника. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.