Пара жестоко избила девушку на детской площадке в Миассе

Молодой человек и его спутница учинили форменную расправу над не оказывавшей сопротивления девушкой в Миассе. Жестокое избиение попало в объектив камеры наблюдения.

Инцидент, судя по представленным кадрам, произошел около шести часов вечера 28 октября на улице Романенко. На записи видно, как молодой человек выводит из подъезда девушку и наносит ей сильный удар по лицу, после чего его спутница начинает таскать пострадавшую за волосы. Затем мужчина вновь перехватил инициативу, избрав в качестве "ринга" детскую площадку. После пары пропущенных ударов девушка упала на землю, но хулигана это не остановило — он продолжил ее избивать.

Как долго продолжалась экзекуция и что спровоцировало конфликт, остается неизвестным. По некоторым данным, злоумышленников задержали — полицейских на место вызвали соседи.

"Факт обращения по этому случаю был, заявление рассматривается участковым. Выясняются обстоятельства произошедшего", — сообщили cheltv.ru в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

О состоянии пострадавшей ничего не сообщается.