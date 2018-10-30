Знаменитый дом-коммуну в Басманном районе признали памятником культуры
Самый высокий дом Москвы, построенный в стиле конструктивизма, получил статус объекта культурного наследия. В здании сохранились уникальные интерьеры, в хорошем состоянии детали фасада, которые выделяют дом среди других построек. Тем не менее, срочный ремонт ему необходим.
Об исторических особенностях этого дома Константин Гудков узнал уже после того, как приобрел здесь, в Басманном тупике, квартиру. Часть интерьеров сохранил, реставрировал деревянные оконные рамы. А вот комнаты казались тесными — пришлось ломать стены.
- Здесь на южную сторону были нарезаны ячейки — комнаты без удобств. А на северную выходили как раз ванные, общественные кухни.
Такую планировку использовали в общежитиях в 30-е годы. Тогда дом стал примером "переходного типа": архитектор Василий Кильдишев совместил в нем индивидуальные и коммунальные квартиры. С первого по пятый этаж находилось частное жилье, а на четырех верхних — коммуны.
"Идеология, которую он закладывал в этот дом, предполагала создание дома-общежития-коммуны. Для советского государства тогда было важно создать именно такое идеологическое настроение общественного единения", — говорит историк Дмитрий Французов.
Потому дом спроектировали по принципу "все необходимое — рядом". Над парадным входом находилась смотровая площадка. До 60-х годов кровли еще не было, жители выходили туда загорать. А на верху шестиэтажного корпуса располагался детский сад. Крыша была огорожена сеткой — эта территория использовалась для прогулок воспитанников.
Цокольный этаж был отведен под общественные нужды. Клуб и спортзал вскоре приспособили под жилые помещения. Дольше всего проработала прачечная — до 60-х годов. После на ее месте оборудовали местную котельную. Сейчас теплоузел нуждается в капитальном ремонте.
"Коммуникации — они, конечно, нуждаются в срочном ремонте. И в доме начался капитальный ремонт два года назад, который потом бросили. Хотя все коммуникации в доме меняются очень легко — они все вынесены у нас наружу. Здесь уже поменяли нам отопление, а горячую-холодную воду еще предстоит заменить", — показывает Александр Дуднев.
А вот фасад, по мнению жильцов, реставрировать не надо: несмотря на все перепланировки, детали, которыми дом выделялся среди других построек, хорошо сохранились.
"Мы не могли пройти мимо него. Уникальное здание, самое высокое здание в Москве периода конструктивизма — безусловно, по-настоящему московский памятник", — говорит руководитель Департамента культурного наследия г. Москвы Алексей Емельянов.
"Главный фасад был задуман так, чтобы "считываться" в динамике, "считываться" с быстрого движения. Поэтому он кажется очень простым, но эффектным. Это симметричная композиция, которая сходится крыльями к центру, и взмывает ввысь лестничным маршем, который подчеркнут вертикальным остеклением", — объясняет архитектор Алексей Курков.
Во время предыдущего капитального ремонта решетчатое остекление хотели заменить на современное, однако жители были против. Они надеются, что теперь, когда дом признали объектом культурного наследия, все исторические элементы сохранятся.
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